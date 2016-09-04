Шевченко скоротив склад збірної України до 23 гравців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко скоротив список гравців команди, яка готується до відбіркового матчу чемпіонату світу 2018 року, до 23 осіб. Про це повідомляється на офіційній сторінці в twitter Федерації футболу України.

Сьогодні розташування збірної залишили Денис Гармаш, Павло Ксьонз і Денис Баланюк. Раніше Шевченко відсіяв Сергія Рибалку, Романа Безуса, Миколу Морозюка, Владлена Юрченка, Артема Довбика та Олександра Караваєва.

На даний момент в розташуванні збірної України залишилися

воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко (обидва - "Шахтар"), Денис Бойко ("Малага", Іспанія);

захисники: Артем Федецький ("Дармштадт", Німеччина), Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (всі - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Зоря");

півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко (всі - "Шахтар"), Іван Петряк ("Зоря"), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Олександр Зінченко (ПСВ, Нідерланди), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Ротань ("Дніпро");

нападники: Роман Зозуля ("Бетіс", Іспанія), Євген Селезньов ("Шахтар").

Нагадаємо, 5 вересня збірна України зіграє у першому матчі відбору до ЧС-2018 проти Ісландії. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський", початок о 21:45.