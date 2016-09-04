Відбір ЧС-2018. Німеччина розгромила Норвегію, Англія вирвала перемогу у Словаччини
У Європі розпочався відбірковий турнір до чемпіонату світу 2018 року.
Сьогодні розпочався відбірковий турнір до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Матчі пройшли в трьох групах.
Збірна Англії завдяки голу Адама Лаллани на останній хвилині матчу вирвала гостьову перемогу над збірною Словаччини.
У той же час збірна Польщі, яка грала в чвертьфіналі Євро-2016, несподівано втратила очки у гостьовій грі з Казахстаном. Після першого тайму Польща вигравала 2:0, але після перерви пропустила два голи від нападника казахського "Тобола" Сергія Хижниченка.
Крім того, відзначимо розгромну перемогу збірної Німеччини над Норвегією, а також невдачу збірної Румунії, яка не змогла відстояти перемогу у грі з Сербією.
Група С:
Сан-Марино - Азербайджан - 0:1 (0:1)
Гол: Гурбанов (45).
Чехія - Північна Ірландія - 0:0
Норвегія - Німеччина - 0:3 (0:2)
Голы: Мюллер (16, 60), Кімміх (45).
Група Е:
Казахстан - Польща - 2:2 (0:2)
Голи: Хижниченко (52, 58) - Капустка (9), Левандовскі (35)
Данія - Вірменія - 1:0 (1:0)
Гол: Еріксен (17).
Румунія - Чорногорія - 1:1 (0:0)
Голы: Попа (85) - Йоветіч (87).
Група F:
Литва - Словенія - 2:2 (2:0)
Голи: Чорних (32), Сливка (35) - Крхін (77), Цезар (90).
Словаччина - Англія - 0:1 (0:0)
Гол: Лаллана (90).
Мальта - Шотландія - 1:5 (1:1)
Голы: Еффіонг (14) - Снодграсс (10, 61, 84), Мартін (53), Флетчер (78).