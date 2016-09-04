Відбір ЧС-2018. Німеччина розгромила Норвегію, Англія вирвала перемогу у Словаччини

Сьогодні розпочався відбірковий турнір до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Матчі пройшли в трьох групах.

Збірна Англії завдяки голу Адама Лаллани на останній хвилині матчу вирвала гостьову перемогу над збірною Словаччини.

У той же час збірна Польщі, яка грала в чвертьфіналі Євро-2016, несподівано втратила очки у гостьовій грі з Казахстаном. Після першого тайму Польща вигравала 2:0, але після перерви пропустила два голи від нападника казахського "Тобола" Сергія Хижниченка.

Крім того, відзначимо розгромну перемогу збірної Німеччини над Норвегією, а також невдачу збірної Румунії, яка не змогла відстояти перемогу у грі з Сербією.

Група С:

Сан-Марино - Азербайджан - 0:1 (0:1)

Гол: Гурбанов (45).

Чехія - Північна Ірландія - 0:0

Норвегія - Німеччина - 0:3 (0:2)

Голы: Мюллер (16, 60), Кімміх (45).

Група Е:

Казахстан - Польща - 2:2 (0:2)

Голи: Хижниченко (52, 58) - Капустка (9), Левандовскі (35)

Данія - Вірменія - 1:0 (1:0)

Гол: Еріксен (17).

Румунія - Чорногорія - 1:1 (0:0)

Голы: Попа (85) - Йоветіч (87).

Група F:

Литва - Словенія - 2:2 (2:0)

Голи: Чорних (32), Сливка (35) - Крхін (77), Цезар (90).

Словаччина - Англія - 0:1 (0:0)

Гол: Лаллана (90).

Мальта - Шотландія - 1:5 (1:1)

Голы: Еффіонг (14) - Снодграсс (10, 61, 84), Мартін (53), Флетчер (78).