Екс-тренер збірної Італії зламав руку в гніві на своїх футболістів

Головний тренер "Болоньї" Роберто Донадоні зламав руку, будучи в гніві на своїх футболістів після того, як вони програли "Торіно" з рахунком 1:5 в матчі чемпіонату Італії. Про це повідомляє Football Italia.

Після матчу фахівець був настільки розлючений поразкою, що почав бити руками стіну роздягальні на стадіоні.

Коли команда повернулася до тренувань, виявилося, що Донадоні носить велику пов'язку на руці. За інформацію, яку розповсюдило видання Corriere de Bologna, пов'язка є наслідком того, що тренер зламав руку.

Нагадаємо, Роберто Донадоні очолював збірну Італії у 2006-2008 роках. На Євро-2008 національна команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу, де програла в серії пенальті майбутнім чемпіонам збірній Іспанії.

Пізніше він працював з "Наполі", "Кальярі", "Пармою", а з 2015-го року очолює "Болонью".