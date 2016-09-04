Шевченко: "Хвилювання у мене є, адже це початок моєї роботи в збірній" (відео)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що відчуває хвилювання перед завтрашнім матчем відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти збірної Ісландії. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Хвилювання у мене є, адже це початок нової моєї роботи. Ми граємо проти дуже хорошої команди. Погано, що граємо при порожніх трибунах", - сказав Шевченко.

При цьому, він додав, що завтра його підопічним потрібно перемагати суперника.

"У цій групі може виграти будь-яка команда. Найважливіше - вигравати і набирати очки. Найголовніше - це перемога. Перемоги приносять найбільше очок. За рахунок чого Україна може виграти цю групу? Треба вигравати матчі - це головне", - вважає тренер-дебютант.

Крім того, Шевченко залишив у секреті, хто в завтрашньому матчі стане капітаном національної команди, а також поскаржився на дефіцит форвардів з постійною ігровою практикою.

"Хто буде капітаном? Завтра ви все побачите. Позиція форварда? Найбільша проблема — нападники, які є у нас, не завжди грають у своїх клубах. Це дуже велика проблема. Будемо думати, як вирішувати цей момент. Ті, хто не отримують достатньо ігрової практики в клубі, все одно тренуються з хорошою інтенсивністю", - сказав наставник команди.

Нагадаємо, завтрашній матч стане першим для Андрія Шевченка в якості головного тренера футбольної команди. Він замінив на посаді наставника національної збірної України Михайла Фоменка після Євро-2016.

Матч Україна - Ісландія відбудеться завтра, 5 вересня, на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах.