Шевченко: "Хвилювання у мене є, адже це початок моєї роботи в збірній" (відео)
Головний тренер збірної України вважає, що головна проблема національної команди в дефіциті нападників з ігровою практикою.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що відчуває хвилювання перед завтрашнім матчем відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти збірної Ісландії. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.
"Хвилювання у мене є, адже це початок нової моєї роботи. Ми граємо проти дуже хорошої команди. Погано, що граємо при порожніх трибунах", - сказав Шевченко.
При цьому, він додав, що завтра його підопічним потрібно перемагати суперника.
"У цій групі може виграти будь-яка команда. Найважливіше - вигравати і набирати очки. Найголовніше - це перемога. Перемоги приносять найбільше очок. За рахунок чого Україна може виграти цю групу? Треба вигравати матчі - це головне", - вважає тренер-дебютант.
Крім того, Шевченко залишив у секреті, хто в завтрашньому матчі стане капітаном національної команди, а також поскаржився на дефіцит форвардів з постійною ігровою практикою.
"Хто буде капітаном? Завтра ви все побачите. Позиція форварда? Найбільша проблема — нападники, які є у нас, не завжди грають у своїх клубах. Це дуже велика проблема. Будемо думати, як вирішувати цей момент. Ті, хто не отримують достатньо ігрової практики в клубі, все одно тренуються з хорошою інтенсивністю", - сказав наставник команди.
Нагадаємо, завтрашній матч стане першим для Андрія Шевченка в якості головного тренера футбольної команди. Він замінив на посаді наставника національної збірної України Михайла Фоменка після Євро-2016.
Матч Україна - Ісландія відбудеться завтра, 5 вересня, на НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах.