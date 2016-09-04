Шевченко: "Зі складом на матч проти Ісландії визначився на 90 відсотків"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко майже визначився з основним складом команди на матч проти Ісландії в рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року. Про це він заявив на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"До чого ми хочемо прийти в підсумку? У цьому микроциклі було дуже багато роботи над тактикою. Сподіваюся, що вже в першій грі ми побачимо результат. Зі складом на гру я визначився на 90%.

Читайте такожТренер збірної Ісландії: "Якщо не обіграємо Україну, це не буде кінець світу"Звичайно, ми дуже добре вивчили гру ісландців. У них дуже багато хороших якостей, і одна з них — гра на другому поверсі. Найбільше моментів і голів вони створюють після вкидання з ауту і верхових навісів. Гравці знають, наскільки вони небезпечні. Сподіваюся, що все буде добре завтра", - сказав Шевченко.

Крім того, головний тренер збірної зазначивши сильні сторони суперника, збірної Ісландії.

"Вони вже досить довго грають добре. Вони пройшли голландців у групі, потім провели чудове Євро-2016. Ця команда зараз знаходиться в дуже хорошому психологічному стані, особливо після Євро. На турнірі ця команда була не тільки сюрпризом, але і відкриттям. Хотілося б відзначити Гуннарсона, який є капітаном і найкращим гравцем збірної. Він веде гравців за собою. Те, що не буде грати хороший нападник (Колбейн Сігторссон, — ред.) — це великий плюс.

Дуже важливий момент у грі - кількість боротьби, яку ми виграємо, а також кількість підбирань. Це буде, мабуть, найбільш важливий момент у матчі. Щоб зрозуміти гру Ісландії, можна подивитися багато матчів, в яких ми побачимо одну і ту ж саму команду. Ланцюжок тактичної гри простежується в кожній зустрічі. Дуже уважно треба відіграти при кутових і стандартах", - вважає Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна - Ісландія відбудеться завтра, 5 вересня, на НСК "Олімпійський" пройде при порожніх трибунах.