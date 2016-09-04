Скандал у матчі Другої ліги: поліція застосувала сльозогінний газ проти футболістів

Матч чемпіонату України у Другій лізі, в якому зустрічалися "Поділля" (Хмельницький) і "Кристал" (Херсон) закінчився скандалом, повідомляє Tribuna.ua.

Гра завершилася з рахунком 1:1, після чого в підтрибунному приміщенні між футболістами обох команд зав'язалася бійка. Щоб розняти футболістів, поліція застосувала сльозогінний газ.

За словами прес-секретаря "Кристала" Івана Антипенко, один з гравців отримав опік. Херсонський клуб написав колективну заяву в хмельницьку поліцію про перевищення поліцейськими службових повноважень при застосуванні спецзасобів.

При цьому, Антипенко додав, що "Поділля" не забезпечило належної охорони порядку на стадіоні під час поєдинку. "Не було стюардів. Після матчу повибігали вболівальники, які погрожували гравцям "Кристала", – сказав співробітник клубу.