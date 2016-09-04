Збірна України проведе матч з Косово в Болгарії - член виконкому ФФУ

Збірна України з футболу зіграє домашній матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Косово в Болгарії. Про це у своїй конференції на сайті Matchday повідомив член виконкому Федерації футболу України (ФФУ) Артем Франков.

"З Косово граємо в Болгарії. Подробиці не знаю", — написав Франков.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України порекомендували провести матч Україна - Косово на нейтральному полі, оскільки Україна не визнає незалежності Косово.

Матч між командами відбудеться 9 жовтня.