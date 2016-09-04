Збірна України проведе матч з Косово в Болгарії - член виконкому ФФУ
15:37, 04 вересня 2016Футбол
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У Федерації футболу України визначилися з місцем проведення домашнього матчу проти косовар.
УНІАН
Збірна України з футболу зіграє домашній матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Косово в Болгарії. Про це у своїй конференції на сайті Matchday повідомив член виконкому Федерації футболу України (ФФУ) Артем Франков.
"З Косово граємо в Болгарії. Подробиці не знаю", — написав Франков.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України порекомендували провести матч Україна - Косово на нейтральному полі, оскільки Україна не визнає незалежності Косово.
Матч між командами відбудеться 9 жовтня.
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