Тренер збірної Ісландії: "Якщо не обіграємо Україну, це не буде кінець світу"

Збірна Ісландії добре готова до матчу проти збірної України у відбірному турнірі до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це на прес-конференції заявив головний тренер ісландської команди Хеймір Хадльгрімссон, повідомляє Sport Arena.

"Ми дуже добре готові до цього матчу. Відійшли від Євро і в повній готовності до України. Для нас неважливо проти якої команди грати, ми до всіх готуємося однаково", — сказав Хадльгримссон.

"Ми продовжуємо працювати. Працюємо в цьому стилі вже 4 роки. Тому нічого не змінилося після того, як команду залишив Ларс Лагербек (екс-тренер збірної Ісландії - ред.). Я просто продовжую робити те, що ми робили раніше.

Якщо ми не виграємо, це не буде кінець світу. Але ми розуміємо, що кожне очко і навіть кожен гол — дуже важливі в цій групі. У підсумку результат цієї групи визначать дрібниці, тому дуже важливо почати впевнено", - вважає фахівець.

При цьому Хадльгрімссон не вважає, що його команда отримає перевагу від того, що поєдинок буде проходити при порожніх трибунах НСК "Олімпійський".

"Не думаю, що це нам допоможе. Але важливо те, що ми зможемо говорити між собою на поле і чути один одного. Можливо це перевага для вас, можливо для нас. Адже після провалу на Євро може для України легше грати розслаблено на порожньому стадіоні", - сказав Хадльгримссон.

Наставник ісландців також відповів на питання про нового головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Має бути причина, за якою Шевченко очолив збірну. Одна з них - те, що збірна не забила жодного голу на Євро. Тому Шевченко як чудовий форвард буде грати в більш атакуючий футбол. Ми також знаємо, що в збірну прийшли два тренера "Мілана", з якими грав Шевченко. Це важливий момент, але ми не думаємо, що гравці повністю розуміють всі після одного тижня роботи. Пізніше вони будуть сильнішими", - заявив тренер.

Нагадаємо, матч Україна - Ісландія відбудеться 5 вересня в Києві.