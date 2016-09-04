Збірна України взяла участь у фотосесії на честь ребрендингу ФФУ (фотогалерея)
12:53, 04 вересня 2016Футбол
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Андрій Ярмоленко, Роман Зозуля, Євген Коноплянка та інші футболісти попозували в спеціальних футболках з новим логотипом Федерації футболу України.
facebook.com/ffukraine
Напередодні стартового матчу відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року з футболу проти Ісландії гравці збірної України взяли участь у спеціальній фотосесії. Фото опубліковані на сторінці Федерації футболу України в Facebook.
Зазначається, що футболки, в якій позували футболісти, не є формою збірної, а були виготовлені спеціально для фотосесії в рамках ребрендингу Федерації футболу України (ФФУ).
В акції взяли участь футболісти Андрій Ярмоленко, Роман Зозуля, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Денис Бойко, Богдан Бутко, Олександр Караваєв і інші гравці національної команди.
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