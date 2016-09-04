Збірна України взяла участь у фотосесії на честь ребрендингу ФФУ (фотогалерея)

Напередодні стартового матчу відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року з футболу проти Ісландії гравці збірної України взяли участь у спеціальній фотосесії. Фото опубліковані на сторінці Федерації футболу України в Facebook.

Зазначається, що футболки, в якій позували футболісти, не є формою збірної, а були виготовлені спеціально для фотосесії в рамках ребрендингу Федерації футболу України (ФФУ).

В акції взяли участь футболісти Андрій Ярмоленко, Роман Зозуля, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Денис Бойко, Богдан Бутко, Олександр Караваєв і інші гравці національної команди.