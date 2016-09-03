Суркіс: "Евертон" зробив пропозицію щодо трансферу Ярмоленка за 1 годину 15 хвилин до закриття трансферного вікна"

Суркіс готовий відпустити Ярмоленка за наявності серьйозних пропозицій / Football.ua

Зокрема, Суркіс повідомив, що в нього навіть не було часу, аби оформити контракт Ярмоленка з англійським Евертоном належним чином, повідомляє 1927.kiev.ua.

«Пропозиція «Евертона» по Ярмоленку? Вона надійшла так пізно, що ми навіть не встигли б оформити контракт. Я вважаю, що треба переговори вести цивілізовано. Ярмоленко - один з найкращих футболістів в нашій країні. Якщо його хочуть купити, наприклад, як Драговича, то треба раніше починати переговори, щоб був якийсь запас часу. Щоб, якщо ми продали Ярмоленка, то могли когось купити замість нього, а не робити пропозицію за 1 годину 15 хвилин до закриття трансферного вікна.

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Чи влаштовувала мене сума, яку давали за Ярмоленка? Мене влаштовувало би все, що влаштовувало б самого Андрія. Але ми не встигали підписати контракт.

Трансфер Беланда? Це було взаємне бажання. Ребров бачить Юнеса в команді, якщо він набере свої оптимальні кондиції».