Зінченко потрапив в заявку голландського ПСВ на Лігу чемпіонів

Голландський футбольний клуб ПСВ (Ейндховен) опублікував заявку на груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2016/17, в яку потрапив український півзахисник Олександр Зінченко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Наш футболіст заявлений під 25-м номером.

ПСВ досяг домовленості з англійським "Манчестер Сіті" про оренду українця строком на один сезон, в кінці серпня. Сам англійський клуб придбав українця в літнє трансферне вікно, викупивши його у російського клубу "Уфа".

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За результатами жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів ПСВ потрапив в одну групу з німецькою «Баварією» (Мюнхен), іспанським «Атлетіко» (Мадрид) і російським «Ростовом».

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть з 13 вересня по 7 грудня.