Молодіжна збірна України обіграла Францію у відбірковому матчі Євро-2017

На столичному стадіоні "Оболонь" завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2017 з футболу серед молодіжних команд, в якому збірна України обіграла команду Франції.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Матч в Києві не мав ніякого турнірного значення для господарів поля. Українці в попередніх 6 матчах групового етапу набрали 4 очки і ще навесні позбулися навіть теоретичних шансів пробитися у фінальну частину турніру.

Французи ж, навпаки, набрали 14 очок і очолюють групу.

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На відміну від матчу першого кола, коли в Страсбурзі господарі поля впевнено виграли з рахунком 2:0, гра в Києві проходила у впертій, іноді жорсткій боротьбі, але приблизно рівній грі.

Доля матчу вирішилася в доданий арбітром час, на 93-й хвилині, коли півзахисник "Дніпра" Юрій Вакулко "обікрав" суперника в центрі поля, у боротьбі з захисниками практично вийшов один на один з воротарем і відправив м'яч повз кіпера у порожній кут воріт.

Таким чином, українці набрали 7 очок у 7 матчах і за 3 тури до кінця турніру, як і раніше йдуть на передостанньому 5-му місці в Групі 3.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня збірна України проведе ще один матч на "Оболонь-Арені" проти команди Шотландії.