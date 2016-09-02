ФІФА затвердила список з трьох кандидатів на пост президента УЄФА

Наглядовий комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) затвердив трьох осіб, як кандидатів на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), повідомляється в релізі на сайті УЄФА.

На пост глави європейського футболу претендують іспанець Анхель Марія Вільяр, голландець Міхаель ван Праг і словенець Александер Чеферін.

Всі троє успішно пройшли перевірку з боку наглядового комітету ФІФА.

На даний момент Чеферін займає пост президента Футбольного союзу Словенії, ван Праг очолює Королівський футбольний союз Нідерландів, а Вільяр керує Королівської іспанською футбольною федерацією.

Вибори президента УЄФА відбудуться 14 вересня в столиці Греції Афінах. В цей день також офіційно залишить свій пост президент УЄФА француз Мішель Платіні, який очолював організацію з 2007 року.

У грудні 2015 року Платіні був відсторонений від футбольної діяльності на вісім років і оштрафований за звинуваченням у корупції. Потім комітет з етики ФІФА зняв з Платіні звинувачення.