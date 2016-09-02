Глава селекційної служби "Шахтаря" став генеральним директором португальського "Порту"
14:54, 02 вересня 2016Футбол
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Португальський фахівець повертається на батьківщину.
Гонсалвес повертається в "Порту" через 6 років / donbass-arena.com
Глава селекційної служби «гірників» Луїс Гонсалвес залишає донецький клуб, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
«Португальський фахівець став спортивним директором ФК «Порту», - наголошується в повідомленні.
Цікаво, що Гонсалвес підписав контракт з ФК «Шахтар» в серпні 2010 року, перейшовши в клуб з «Порту». Тепер, через 6 років, він повертається в рідну команду.
Луїс Гонсалвес народився 22 травня 1953 року. З 1984 року працював у системі ФК «Порто». З 1992 по 1997 рр. обіймав посаду віце-президента департаменту юнацького футболу, а з 1997 по 2010 рр. – начальника селекції ФК «Порту».
З 2010 по 2016 роки працював на аналогічній посаді у ФК «Шахтар».
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