Фанат Мессі вибіг на поле і поцілував ногу кумира (відео)

Форварду збірної Аргентини Ліонелю Мессі, який забив переможний гол у матчі проти команди Уругваю, поцілував ногу фанат, який вибіг на поле. Відео інциденту було викладено на каналі Futboleros TV в YouTube.

На 89-й хвилині Мессі забив перший і єдиний гол у матчі, який приніс перемогу Аргентині над Уругваєм з рахунком 1:0. За кілька секунд, коли гравець вже перебував у центрі поля і команди готувалися відновити гру, на полі прорвався фанат аргентинської команди, який кинувся до Мессі. Спочатку він опустився на коліна і поцілував ногу кумира, а потім встав і обійняв форварда. Після чого був виведений з поля сек'юріті.

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Завдяки цій перемозі збірна Аргентини вийшла на 1-е місце у відбірковому турнірі Чемпіонату світу-2018 у Південній Америці.

Після 7 ігор на рахунку аргентинців 4 перемоги при 2 нічиїх та 1 поразці - 14 очок. Вони випереджають команди Уругваю, Колумбії і Еквадору - по 13. У збірної Бразилії лише 12 балів і 5-е місце в турнірній таблиці.