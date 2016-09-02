"Шахтар" заявився на єврокубки: Срна зіграє у складі донеччан у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" подав до УЄФА офіційну заяки на матчі групового етапу Ліги Європи, повідомляється на сайті команди.

Зокрема, у складі "Шахтаря" у матчах Ліги Європи візьме участь капітан команди Даріо Срна, якого ще напередодні "сватали" в іспанську "Барселону". Незважаючи на те, що літнє трансферне вікно закрилося ще 31 серпня, гравець теоретично міг перейти в каталонський клуб на правах вільного агегнта, розірвавши контракт з донецьким клубом.

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Повністю склад "Шахтаря" виглядає таким чином:

воротарі: 26. Микита Шевченка, 30. Андрій Пятов, 32. Антон Каніболоцький, 55. Олег Кудрик*;

захисники: 2. Богдан Бутко, 5. Олександр Кучер, 13. В'ячеслав Шевчук, 14. Василь Кобін, 18. Іван Ордець, 25. Микола Матвієнко*, 31. Ісмаїлі, 33. Даріо Срна, 38. Сергій Кривцов, 44. Ярослав Ракицький;

півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 9. Дентіньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 12. Веллінгтон Нем, 17. Максим Малишев, 24. В'ячеслав Танковський*, 28. Тайсон, 59. Олександр Зубков*, 74. Віктор Коваленко*;

нападники: 7. Євген Селезньов, 19. Факундо Феррейра, 22. Едуардо, 41. Андрій Борячук*.

*Заявлений за списком Б.

Всього у заявку увійшли 29 футболістів.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" зіграє на груповому етапі Ліги Європи з португальською "Брагою", бельгійським "Гентом" і турецьким "Коньяспором".