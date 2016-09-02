Донецький "Шахтар" заявив 19-річного гравця київського "Динамо"

Донецький "Шахтар" додав у свою заявку в УПЛ чотирьох гравців, серед яких виявився 19-річний Олександр Масалов, що п'ять років відіграв у системі столичного "Динамо", повідомляє "Золотий талант".

Масалов вже отримав ігровий номер — 69.

Масалов — уродженець Севастополя, там же і почав займатися футболом у Василя Акімова в школі Севастополь-СДЮШОР-5. У 14 років перебрався в "Динамо", де його тренером був Павло Кикоть, у 16-ть ставав чемпіоном України серед юнаків під керівництвом Сергія Беженара, в 17-ть — чемпіоном України серед юнаків під керівництвом Олега Венглинського.

З випередженням Масалов, як і група його однолітків 1997 року народження, потрапив в команду "Динамо" U-19. Ще граючи за випускний клас академії, він, залучався до ігор за старших разом з Богданом Михайличенком, Віктором Циганковим, Ростиславом Таранухой, Дмитром Фастовим, Сергієм Чоботенком, Олексієм Щебетуном, Олександром Тимчиком і Артемом Ковбасою.

Але вище команди U-19 в "Динамо" Масалов не піднявся. Зіграв 29 матчів, забив 5 м'ячів, останній раз виходив на поле в ЧУ у динамівській футболці ще 13 березня, майже півроку тому.

Крім того, Масалов досить стабільно запрошується до юнацької збірної України Олегом Кузнецовим. Зіграв 14 матчів, забив 1 гол.

У "Шахтарі" екс-динамівець буде грати за команду U-21, яка найближчий матч чемпіонату України проведе якраз з "Динамо" — 8 вересня. Це буде центральний матч першого кола в чемпіонаті України.