Ноєр став капітаном збірної Німеччини з футболу

Про це заявив тренер команди Йоахім Лев, йдеться у заяві, опублікованій на сайті Німецького футбольного союзу (DFB), передає українська редакція "Німецької хвилі". Сам Швайнштайгер раніше повідомив про вихід із бундестім.

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"Для мене Мануель Ноєр - логічний вибір для наступника Бастіана Швайнштайґера. У нього є все, що я хотів би бачити у капітанові. Його досягнення у спорті є видатними, Мануель завжди готовий прийти на допомогу команді, він є командним гравцем та цілковитим взірцем для наслідування", - зауважив Лев. Сам голкіпер заявив, що пишається своєю новою посадою у команді.

Ноєр відомий ще і тим тим, що підтримує благодійний фонд для дітей - Manuel Neuer Kids Foundation. У 2011 році футболіст також виграв 500 тис. євро на благодійні цілі у німецькій версії телешоу "Перший мільйон".