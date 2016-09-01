Мілевський розповів про свої амбіції в російському клубі

Український нападник Артем Мілевський на своїй сторінці в Instagram розповів про свій перехід в клуб другого російського дивізіону "Тосно".

"Дякую всім, хто брав участь в моєму переході. Домовилися з Парфьоновим вийти в Прем'єр-лігу", – написав Мілевський.

Нагадаємо, український фахівець Дмитро Парфьонов був призначений головним тренером "Тосно" рік тому. На даний момент після 10 турів чемпіонату команда йде на другому місці в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що екс-гравець збірної України Артем Мілевський підписав контракт з російським "Тосно".