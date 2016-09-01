Мілевський розповів про свої амбіції в російському клубі
19:17, 01 вересня 2016Футбол
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Український нападник прокоментував підписання контракту з російським клубом "Тосно".
Мілевський прокоментував перехід в "Тосно" / footboom.com
Український нападник Артем Мілевський на своїй сторінці в Instagram розповів про свій перехід в клуб другого російського дивізіону "Тосно".
"Дякую всім, хто брав участь в моєму переході. Домовилися з Парфьоновим вийти в Прем'єр-лігу", – написав Мілевський.
Нагадаємо, український фахівець Дмитро Парфьонов був призначений головним тренером "Тосно" рік тому. На даний момент після 10 турів чемпіонату команда йде на другому місці в турнірній таблиці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що екс-гравець збірної України Артем Мілевський підписав контракт з російським "Тосно".
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