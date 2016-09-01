"Малага" може заплатити за українського воротаря Бойко шість мільйонів євро

Іспанська "Малага" заплатила за річну оренду українського воротаря Дениса Бойка у турецького "Бешикташа" 435 тисяч євро. Про це повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.

При цьому, в договорі зазначено, що в кінці сезону "Малага" зможе викупити гравця за 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, Бойко перейшов в "Бешикташ" з "Дніпра" за 3,3 мільйона євро, але не зміг закріпитися в основному складі стамбульської команди.

Вчора Бойко на правах оренди перейшов у "Малагу", головним тренером якої є Хуанде Рамос, який працював з Бойком в "Дніпрі".