"Малага" може заплатити за українського воротаря Бойко шість мільйонів євро
17:05, 01 вересня 2016Футбол
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По закінченні сезону Бойко може стати повноцінним гравцем іспанського клубу.
"Малага" заплатила за Бойко 435 тисяч євро / sporx.com
Іспанська "Малага" заплатила за річну оренду українського воротаря Дениса Бойка у турецького "Бешикташа" 435 тисяч євро. Про це повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.
При цьому, в договорі зазначено, що в кінці сезону "Малага" зможе викупити гравця за 6 мільйонів євро.
Нагадаємо, Бойко перейшов в "Бешикташ" з "Дніпра" за 3,3 мільйона євро, але не зміг закріпитися в основному складі стамбульської команди.
Вчора Бойко на правах оренди перейшов у "Малагу", головним тренером якої є Хуанде Рамос, який працював з Бойком в "Дніпрі".
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