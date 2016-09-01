Легендарний футболіст і тренер Беккенбауер знову звинувачується у відмиванні грошей при організації ЧС-2006

Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальну справу проти членів оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2006 року в Німеччині Франца Беккенбауера, Вольфганга Нірсбаха, Тео Цванцигера і Хорста Рудольфа Шмідта у зв'язку з їх діяльністю в Німецькому футбольному союзі (DFB), повідомляє Р-Спорт із посиланням на Швейцарське федеральне бюро юстиції (FOJ).

Дані особи обвинувачуються в шахрайстві, злочинній недбалості, відмиванні грошей і незаконному привласненні коштів. Розслідування стосується фінансування гала-вечора, на який спочатку була виділена сума в 7 мільйонів євро, пізніше вона була знижена до 6,7 мільйона.

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Фігуранти справи підозрюються в тому, що знали, що 6,7 мільйона були витрачені не на організацію вечора, а на погашення боргу, який не має відношення до DFB. Підозрювані навмисно ввели в оману інших членів ради оргкомітету ЧС-2006, що спричинило фінансові втрати DFB.

У середу з'явилася інформація, що швейцарська прокуратура проводить розслідування щодо оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2006 року.

Беккенбауер - єдиний в історії футболу чемпіон світу як гравець і як тренер. Чемпіонат світу-1970 він виграв як гравець у складі збірної ФРН і чемпіонат світу-1990 як тренер. Також має численні досягнення на рівні клубів і збірних крім титулу чемпіона світу.