Драгович про перехід з "Динамо" в німецький "Байєр": "Суркіс чотири рази змінював суму трансферу"

Екс-гравець київського футбольного клубу "Динамо" Олександр Драгович розповів про складнощі переговорів керівництва українського та німецького клубів, при переході до "Байєра" з Леверкузена в інтерв'ю Laola1.at.

"Я ще до старту Євро-2016 чітко позначив свою позицію - хочу перейти в німецький "Байєр". Це було в травні. Про це були чудово обізнані в керівництві київського "Динамо". Тим не менш, домовитися керівникам двох клубів було дуже важко", - зазначив гравець.

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"Суркіс прекрасно розумів, що особливої користі "Динамо" після таких слів вже напевно не принесу. А тому він "витискав усі соки" з керівництва "Байєра". Він чотири рази змінював суму трансферу. Добре, що в Леверкузені виявилися дуже терплячі переговорники і все закінчилося вдало. У новому клубі вірять в мене і це дуже допомагає, додає сил і емоцій", - додав Драгович.

Як повідомляв УНІАН, австрійський футболіст перейшов з "Динамо" в німецький "Байєр" в літнє трансферне вікно, 23 серпня. За даними ЗМІ вартість трансферу гравця склала 18 млн. євро.