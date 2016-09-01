Клуби англійської футбольної Прем'єр-ліги витратили в літнє трансферне вікно більше мільярда фунтів

Клуби англійської Прем'єр-ліги витратили на трансферному ринку в літнє міжсезоння 1,165 мільярда фунтів стерлінгів, повідомляє BBC.

В нинішнє трансферне вікно, яке закрилося 31 серпня, англійці витратили трохи менше, ніж представники інших чотирьох провідних національних чемпіонатів разом узятих.

Найбільшим став трансфер французького гравця Поля Погба з італійського "Ювентуса" (Турин) "Манчестер Юнайтед" - 89 млн. фунтів. На другому місці перехід Джона Стоунза з "Евертона" в "Манчестер Сіті" за 47,5 млн., на третьому - трансфер німецького гравця Лероя Сані з "Шальке-04" (Гельзенкірхен) в той же "Мансіті" за 37 млн.

Всього ж англійські клуби зробили десять трансферів на суму від 30-ти млн. фунтів стерлінгів і вище.

У той же час, італійські клуби Серії А витратили за все літнє трансферне вікно 590 млн. фунтів, німецької Бундесліги - 460 млн. фунтів, іспанської ЛаЛиги - 400 млн., а французької Лиги1 - і зовсім 165 млн. фунтів стерлінгів.