Кар`єрний "пік": екс-гравець київського "Динамо" Мілевський підписав контракт з російським "Тосно"
13:35, 01 вересня 2016Футбол
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Офіційно перехід буде оголошено після того, як у клуб з Ленінградської області надійдуть документи на гравця з його колишнього клубу - румунської "Конкордії".
Мілевський перейшов в клуб другого дивізіону чемпіонату Росії / ФК "Динамо"
Російський «Тосно» уклав контракт з екс-нападником збірної України і київського «Динамо» Артемом Мілевським, проте заявлений він буде пізніше, оскільки росіяни поки що не отримали його документи, повідомляє Sportbox.ru.
— Остаточно питання швидше за все вирішиться в четвер. Мілевський — вільний агент, так що згідно з регламентом він може бути заявлений поза трансферного періоду, — сказав генеральний директор «Тосно» В'ячеслав Матюшенков.
Мілевський-де-юре не заявлений, так як не дійшов міжнародний трансфер з Румунії, де нападник відіграв три місяці за «Конкордія», забивши в 13 іграх 5 м'ячів. Всі інші документи завізовані.
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