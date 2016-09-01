Кар`єрний "пік": екс-гравець київського "Динамо" Мілевський підписав контракт з російським "Тосно"

Російський «Тосно» уклав контракт з екс-нападником збірної України і київського «Динамо» Артемом Мілевським, проте заявлений він буде пізніше, оскільки росіяни поки що не отримали його документи, повідомляє Sportbox.ru.

— Остаточно питання швидше за все вирішиться в четвер. Мілевський — вільний агент, так що згідно з регламентом він може бути заявлений поза трансферного періоду, — сказав генеральний директор «Тосно» В'ячеслав Матюшенков.

Мілевський-де-юре не заявлений, так як не дійшов міжнародний трансфер з Румунії, де нападник відіграв три місяці за «Конкордія», забивши в 13 іграх 5 м'ячів. Всі інші документи завізовані.