Соболь і Лучкевич визнані кращими молодими гравцями 6 туру футбольної Прем'єр-ліги

Кращими молодими гравцями 6-го туру української футбольної Прем'єр-ліги визнані Едуард Соболь ("Зоря") і Валерій Лучкевич ("Дніпро"), повідомляє "Золотий талант України".

У 6-му турі чемпіонату України в топ-20 гравців Прем'єр-ліги за оцінкою аналітичної компанії InStat Football увійшли обидва молодих українця. Вони зайняли місця наприкінці 20-ки найсильніших — 19-е (Едуард Соболь) і 20-е (Валерій Лучкевич). Причому обидва з однаковим результатом — 273 бали.

При рівності показників Соболь має перед Лучкевичем одну перевагу — він в рейтингу лівих захисників 6-го туру займає 1-е місце, а дніпрянин в рейтингу правих півзахисників — «лише» 2-е. Зазначимо, що для обох це вже не перше потрапляння в топ-20 кращих гравців туру в нинішньому чемпіонаті. Соболь отримує високу оцінку третій раз, Лучкевич — четвертий. При тому, що всього зіграно шість турів чемпіонату.

Соболь в минулий вікенд показав високі результати в окремих статистичних номінаціях. Віддав 7 точних передач в чужу штрафну з 11-ти спроб (3-е місце в турі УПЛ), віддав 3 точні гострі передачі з 3-х спроб (5-е місце), здійснив 8 перехоплень м'яча (18-е місце) і 12 підбирань (7-е місце), 4 рази вдало пішов в обіграш при 6 спробах (12-е місце). У нього 55 передач з 71 виявилися точними (14-е місце), а 95 ТТД з 128 — вдалими (9-е місце). Гірше тільки показники вдалих навісів — 2 з 6, але за кількістю вдалих він займає 4-е місце в УПЛ. Решта були ще гірше.

У свою чергу, Лучкевич до травми і дострокового залишення поля в матчі з Зорею встиг відзначитися лише в обводках — 4 вдалі з 7 спроб (11-е місце). Коли він повернеться в стрій після травми поки невідомо.