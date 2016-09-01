П`ять гравців залишили розташування збірної України після трьох днів зборів

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко, як і обіцяв на прес-конференції у перший день підготовчого збору, розпочав оптимізацію кадрового потенціалу «синьо-жовтих» перед відбірною грою з Ісландією, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Наприкінці третього тренувального дня розташування збірної України залишили п’ятеро гравців – Сергій Рибалка, Роман Безус, Артем Довбик, Микола Морозюк та Владлен Юрченко.

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- Тренерський штаб задоволений працездатністю та відповідальним ставленням до вимог збірної вищезгаданих гравців. Однак через технічні характеристики, які необхідні виконавцям для протистояння конкретному супернику – збірній Ісландії, ми прийняли саме таке рішення. Всі хлопці залишаються у колі кандидатів до національної команди і продовжать підготовку у складі своїх клубів, - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня національна команда розпочала підготовку до стартового матчу відбірного циклу ЧС-2018 проти команди Ісландії, який відбудеться 5 вересня на столичному НСК "Олімпійський".