Гравець "Шахтаря" Тотовицький відданий в оренду в бельгійський "Кортрейк"

Український футболіст Андрій Тотовицький відправлений донецьким "Шахтарем" в оренду на один сезон в "Кортрейк", повідомляється на офіційній сторінці в Facebook бельгійського клубу.

"23 -річний українець може бути корисний на всіх атакуючих позиціях", - охарактеризували гравця в повідомленні про оренду бельгійці.

Тотовицький належить "Шахтарю" але зіграв у складі першої команди лише 1 матч, в 2012-му році. Здебільшого він грав у складі "Шахтаря-3". У 2013-15 роки гравець виступав у складі "Іллічівця" з Маріуполя (32 гри, 7 голів), а в минулому сезоні 2015/16 - у луганській "Зорі" (24 гри, 6 голів).