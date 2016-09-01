Гравець "Шахтаря" Тотовицький відданий в оренду в бельгійський "Кортрейк"
10:58, 01 вересня 2016Футбол
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Гравець допоможе посилити атаку бельгійського клубу.
Тотовицький минулий сезон провів в луганській "Зорі" / sport.bigmir.net
Український футболіст Андрій Тотовицький відправлений донецьким "Шахтарем" в оренду на один сезон в "Кортрейк", повідомляється на офіційній сторінці в Facebook бельгійського клубу.
"23 -річний українець може бути корисний на всіх атакуючих позиціях", - охарактеризували гравця в повідомленні про оренду бельгійці.
Тотовицький належить "Шахтарю" але зіграв у складі першої команди лише 1 матч, в 2012-му році. Здебільшого він грав у складі "Шахтаря-3". У 2013-15 роки гравець виступав у складі "Іллічівця" з Маріуполя (32 гри, 7 голів), а в минулому сезоні 2015/16 - у луганській "Зорі" (24 гри, 6 голів).
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