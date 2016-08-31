ФК "Уфа" повинен заплатити "Шахтарю" 145 тисяч євро за підготовку Зінченко - гендиректор клубу

Футбольний клуб "Уфа" повинен заплатити донецькому "Шахтарю" близько 145-148 тисяч євро за перехід хавбека Олександра Зінченка, це одноразова виплата за підготовку молодого гравця, повідомив агентству "Р-Спорт" генеральний директор уфімцев Шаміль Газізов.

В лютому 2015 року "Уфа" підписав чотирирічний контракт із Зінченко, який раніше виступав за "Шахтар". Український клуб був проти трансферу і звернувся до ФІФА з вимогою про дискваліфікацію гравця на півроку і серйозний грошовий штраф, а також про санкції до "Уфі".

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Влітку 2016 року 19-річний Зінченко став гравцем англійського "Манчестер Сіті", який потім віддав його в оренду голландському ПСВ.

Раніше в середу представник гравця спортивний юрист Михайло Прокопець повідомив, що ФІФА обмежилася лише грошовими санкціями і Зінченко заплатить "Шахтарю" 8 тисяч євро штрафу. Спортсмен повинен буде виплатити суму протягом 30 днів з моменту отримання повного рішення суду.