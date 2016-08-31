Український голкіпер Бойко орендований іспанською "Малагою" до кінця сезону 2016/17

Голкіпер Денис Бойко перейшов в оренду з турецького "Бешикташа" в іспанську "Малагу", повідомляється в Twitter іспанського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2016/17.

Українець невдало відіграв минулі півроку. У складі турецької команди 28-річний футболіст провів всього 3 матчі, в яких пропустив 4 голи.