Український голкіпер Бойко орендований іспанською "Малагою" до кінця сезону 2016/17

19:12, 31 серпня 2016
Футбол
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Екс-воротар "Дніпра" залишив турецький "Бешикташ".

twitter.com/MalagaCF

Голкіпер Денис Бойко перейшов в оренду з турецького "Бешикташа" в іспанську "Малагу", повідомляється в Twitter іспанського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2016/17.

Українець невдало відіграв минулі півроку. У складі турецької команди 28-річний футболіст провів всього 3 матчі, в яких пропустив 4 голи.

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