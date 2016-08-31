Український голкіпер Бойко орендований іспанською "Малагою" до кінця сезону 2016/17
19:12, 31 серпня 2016Футбол
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Екс-воротар "Дніпра" залишив турецький "Бешикташ".
twitter.com/MalagaCF
Голкіпер Денис Бойко перейшов в оренду з турецького "Бешикташа" в іспанську "Малагу", повідомляється в Twitter іспанського клубу.
Орендна угода розрахована до кінця сезону 2016/17.
Українець невдало відіграв минулі півроку. У складі турецької команди 28-річний футболіст провів всього 3 матчі, в яких пропустив 4 голи.
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