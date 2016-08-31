Англійські футбольні клуби витратили влітку рекордний мільярд фунтів

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) протягом літнього міжсезоння побили трансферний рекорд, витративши на нових футболістів загалом більше мільярда фунтів стерлінгів. Про це повідомляє BBC.

Станом на 31 серпня, на 10:30 за київським часом 20 клубів АПЛ витратили 1,005 мільярда фунтів. Однак ця сума може зрости під час сьогоднішнього дня трансферного дедлайну.

Зазначається, що попередній рекорд ліги був встановлений минулого літа і дорівнював 870 мільйонам фунтам. У нинішньому році планка в мільярд була подолана після того, як лондонський "Арсенал" заплатив 52 мільйони фунтів за захисника "Валенсії" Шкодрана Мустафі та форварда "Депортіво" Лукаса Переса.

Протягом міжсезоння одразу 12 клубів ліги побили свої трансферні рекорди, а "Манчестер Юнайтед", придбавши півзахисника "Ювентуса" Поля Погба за 105 мільйонів євро, побив світовий трансферний рекорд.

Клуби змогли собі дозволити витрачати більше грошей після того, як набув чинності новий телевізійний контракт, який надає АПЛ 5,1 мільярда фунтів.