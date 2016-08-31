Президент ФІФА хоче реформувати клубний чемпіонат світу
Джанні Інфантіно має намір збільшити кількість учасників міжнародного турніру.
Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно має намір збільшити кількість команд, що беруть участь у клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В даний час клубний чемпіонат світу, який щорічно проводиться в грудні, передбачає участь шість команд-переможців найбільших континентальних клубних турнірів, а також клубу-господаря турніру.
Інфантіно вже представив вищим чинам ФІФА програму з розширення формату турніру. Згідно з нею, планується збільшення кількості учасників до 16-ти або 32-х.
Зазначається, що дані кроки направлені на збільшення прибутку організації.
Раніше Інфантіно неодноразово висловлювався за розширення числа учасників чемпіонату світу серед збірних з 32 до 40 команд.