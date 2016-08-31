Президент ФІФА хоче реформувати клубний чемпіонат світу

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно має намір збільшити кількість команд, що беруть участь у клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В даний час клубний чемпіонат світу, який щорічно проводиться в грудні, передбачає участь шість команд-переможців найбільших континентальних клубних турнірів, а також клубу-господаря турніру.

Інфантіно вже представив вищим чинам ФІФА програму з розширення формату турніру. Згідно з нею, планується збільшення кількості учасників до 16-ти або 32-х.

Зазначається, що дані кроки направлені на збільшення прибутку організації.

Раніше Інфантіно неодноразово висловлювався за розширення числа учасників чемпіонату світу серед збірних з 32 до 40 команд.