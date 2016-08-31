У чемпіонаті України з'явиться форвард з Коста-Ріки

Новачок української футбольної Прем'єр-ліги "Зірка" з Кропивницького посилить свій склад костариканським нападником Хонатаном Мойєю. Про перехід повідомив офіційний сайт нинішнього футболіста клубу "Депортіво Саприсса".

24-річний гравець буде виступати за кропивницький клуб на правах оренди. В контракті передбачена опція викупу.

"Залишилося отримати підтвердження візи в Україну. Клуби домовилися, і гравець готовий до переходу", – сказав спортивний директор "Депортіво Сапрісса" Пауло Ванчопе.

Зазначимо, що на початку минулого сезону Мойя здавався в оренду в клуб другого іспанського дивізіону "Хуеска", але заграти йому там не вдалося - у складі арагонської команди він провів сім матчів, забивши один гол. Після цього форвард знову виступав за "Депортіво Сапрісса", а також за "Універсідад де Коста-Ріка".

Додамо, що з 2014 року Мойя провів два матчі за національну збірну Коста-Ріки.

Як повідомляв УНІАН, новим тренером кропивницкой "Зірки" став аргентинський фахівець Даріо Друді.