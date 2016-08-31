Коноплянка стане найдорожчим футболістом в історії "Шальке"

Український півзахисник Євген Коноплянка стане найдорожчим новачком в історії гельзенкірхенського клубу, повідомляє Футбол24.

Нагадаємо, вчора Коноплянка став гравцем "Шальке", перебравшись з іспанської "Севільї" на правах річної оренди. Однак після закінчення строку орендної угоди німецький клуб має викупити футболіста, підписавши з ним повноцінний контракт.

Читайте такожКоноплянка: "Сподіваюся допомогти "Шальке" досягти поставлених цілей"За інформацією порталу transfmarkt, загальна сума трансферу Коноплянки обійдеться "Шальке" в 25 мільйонів євро.

До українця найдорожчим придбанням німецького клубу був швейцарський нападник Брель Емболо, який перейшов в клуб з Гельзенкірхена з "Базеля" за 22,5 мільйона євро.