Коноплянка: "Сподіваюся допомогти "Шальке" досягти поставлених цілей"

Український півзахисник Євген Коноплянка перейшов з іспанської "Севільї" у німецький "Шальке" на правах оренди, повідомляє офіційний сайт гельзенкірхенського клубу.

Термін угоди діє до 30 червня 2017 року. Крім того, в контракті прописана можливість "Шальке" придбати гравця після закінчення сезону. Фінансові умови переходу Коноплянки не повідомляються.

У "Шальке" українець виступатиме під 11-м номером. Підписавши контракт, 26-річний півзахисник відразу отримав футболку команди зі своїм прізвищем.

"Чудово грати в клубі з такими вболівальниками і на такому стадіоні. Я сподіваюся, що у мене буде достатньо часу, щоб допомогти клубу в досягненні своїх цілей", - прокоментував перехід Коноплянка.

Головний тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль також задоволений переходом українця в його команду.

"Ми розраховуємо на нього як на продуктивного та швидкого півзахисника, якого можна використовувати на будь-якому фланзі. Крім того, Коноплянка принесе команді великий досвід, оскільки регулярно виступає за національну збірну, а його попередні клуби постійно виступали в єврокубках", - сказав наставник гельзенкірхенців.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Євген Коноплянка продовжить кар'єру в німецькому "Шальке".