Коноплянка став гравцем німецького "Шальке" (фото, відео)
21:30, 30 серпня 2016Футбол
767
Українець буде виступати за команду з Гельзенкірхена протягом найближчого року.
Деталі контракту Коноплянки будуть оприлюднені пізніше / twitter.com/s04
Футболіст збірної України Євген Коноплянка підписав контракт з німецьким "Шальке-04" з Гельзенкірхена, повідомляється в Twitter німецької команди.
Деталі угоди поки що не повідомляються.
Раніше була інформація, що Коноплянка може піти в "Шальке" як на правах оренди з "Севільї", так і на умовах повноцінного трансферу в 15-20 мільйонів євро.
Читайте такожКоноплянка терміново покинув збірну України для підписання контракту з німецьким "Шальке"
Як повідомляв УНІАН, протягом минулого сезону в чемпіонаті Іспанії українець взяв участь в 32 матчах, забивши 4 голи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter