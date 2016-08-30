Коноплянка став гравцем німецького "Шальке" (фото, відео)

Футболіст збірної України Євген Коноплянка підписав контракт з німецьким "Шальке-04" з Гельзенкірхена, повідомляється в Twitter німецької команди.

Деталі угоди поки що не повідомляються.

Раніше була інформація, що Коноплянка може піти в "Шальке" як на правах оренди з "Севільї", так і на умовах повноцінного трансферу в 15-20 мільйонів євро.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулого сезону в чемпіонаті Іспанії українець взяв участь в 32 матчах, забивши 4 голи.