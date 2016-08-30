Форвард "Динамо" Кравець перейшов в іспанську "Гранаду"

Український форвард київського "Динамо" Артем Кравець став гравцем "Гранади", повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Футболіст перейшов в "Гранаду" на правах оренди строком в один рік. Він буде представлений журналістам і вболівальникам в якості гравця андалусійців завтра після ранкового тренування команди.

Нагадаємо, в середині минулого сезону Артем Кравець на правах оренди перейшов з "Динамо" в німецький "Штутгарт", за який провів 15 матчів у Бундеслізі, забивши 1 гол. За підсумками сезону "Штутгарт" вилетів у другу Бундеслігу.

"Гранада" безперервно виступає в іспанській Ла Лізі з сезону 2011/12. У цей період команда регулярно закінчувала чемпіонат в нижній частині турнірної таблиці, але при цьому уникала вильоту в Сегунду. Двічі "Гранада" фінішувала на 15-му місці, один раз - на 16-му і ще два рази - на 17-му.