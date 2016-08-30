Квитки на перший матч "Динамо" у Лізі чемпіонів коштуватимуть від 150 грн
18:46, 30 серпня 2016Футбол
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Очікується, що квитки надійдуть у продаж вже завтра, 31 серпня.
На матч з "Наполі" можна буде потрапити за 150 грн / Ілля Хохлов, Football.ua
Вартість квитків на матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та італійським "Наполі" складе від 150 грн до 1500 грн, повідомляє "Футбол 24".
Очікується, що квитки надійдуть у продаж завтра, 31 серпня. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" 13 вересня.
Нагадаємо, "Динамо" зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів з "Наполі", португальською "Бенфікою" та турецьким "Бешикташем".
Всі матчі в групі будуть розпочинатися о 21:45 за київським часом.
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