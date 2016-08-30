Квитки на перший матч "Динамо" у Лізі чемпіонів коштуватимуть від 150 грн

Вартість квитків на матч Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та італійським "Наполі" складе від 150 грн до 1500 грн, повідомляє "Футбол 24".

Очікується, що квитки надійдуть у продаж завтра, 31 серпня. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" 13 вересня.

Нагадаємо, "Динамо" зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів з "Наполі", португальською "Бенфікою" та турецьким "Бешикташем".

Всі матчі в групі будуть розпочинатися о 21:45 за київським часом.