Коноплянка терміново залишив збірну України для підписання контракту з німецьким "Шальке"

Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка залишив розташування збірної України і вирушив до Німеччини для завершення свого трансферу в "Шальке". Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на телеканал "Футбол 1".

За інформацією джерела, мова йде про оренду з правом можливого викупу, проте також не виключений варіант і з повноцінним трансфером за 20 мільйонів євро.

Сьогодні іспанське видання Marca повідомило про те, що "Шальке" візьме українця в оренду з опцією обов'язкового викупу за 13-16 мільйонів євро.

Раніше ЗМІ стверджували, що "Севілья" хоче отримати за футболіста 20 мільйонів євро, в той час як "Шальке" готовий заплатити за нього 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, протягом минулого сезону в чемпіонаті Іспанії Коноплянка взяв участь в 32 матчах, забивши 4 голи.