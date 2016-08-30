Екс-гравець "Динамо" Ленс перейшов в турецький "Фенербахче"

Футбольний клуб "Фенербахче" (Стамбул) офіційно оголосив про оренду гравця Джермейна Ленса, права на якого належать англійському "Сандерленду", повідомляє офіційний сайт "Фенербахче".

Ленс орендований терміном на один рік.

Футболіст вже пройшов медобстеження, підписав угоду і зустрівся з партнерами по команді.

Цікаво, що Ленс перейшов у «Фенербахче» слідом за тренером Діком Адвокатом, який раніше тренував «Сандерленд».

Також варто відзначити, що «Фенербахче» зіграє з луганською «Зорею» у груповому етапі Ліги Європи.

З 2013-го по 2015-й роки Ленс захищав кольори київського «Динамо», у складі якого провів 48 матчів і забив 10 голів.

З "Динамо" він перейшов в «Сандерленд», де в сезоні 2015/16 провів 18 матчів і забив 2 голи.