"Думав, що наді мною жартують": форвард "Дніпра" Баланюк розповів про свою реакцію на виклик у збірну України

Форвард "Дніпра" Денис Баланюк розповів про те, що його виклик в збірну України з футболу став для нього великою несподіванкою. Слова 19-річного гравця наводить Sport Arena.

"Я йшов після тренування в "Дніпрі", а ззаду підійшов [головний тренер "Дніпра"] Дмитро Михайленко і каже: "Тебе викликають у національну збірну". Я розвертаюся і питаю: "Куди?". Він відповідає: "В національну збірну". Я такий: "Ну, добре". Думав, він "травить" мене, приколюється, спочатку не повірив.

У роздягальні вже пацани вітають, потім дивлюся — реально викликали. Я навіть не думав про це, не припускав, що таке може бути", - сказав Баланюк.

Він також додав, що новий головний тренер збірної України Андрій Шевченко хоче багато чого змінити в національній команді.

"Шевченко хоче змінити все і створити новий колектив. Потім вже все піде і прийде результат. Він дав чітко зрозуміти, які вимоги у нього перед командою. Всі слухали, особливо я. Його слова дуже добре запам'яталися. Звичайні начебто слова, але сильно запам'ятовуються", - поділився враженнями футболіст.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Шевченко викликав 32 футболістів на збір національної команди України перед першим матчем відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року проти збірної Ісландії.

Раніше фахівець також пояснив, чому викликав в команду молодих футболістів.

"Критерії, за якими я вибирав їх, – це рекомендації головних тренерів. Я спілкувався з ними, і за їх характеристиками запросив футболістів. Подивлюся, як вони будуть виглядати на тренуваннях, і вирішу, чи вони будуть готуватися до матчу з Ісландією. Я цим хлопцям дав шанс. Це дуже важливо", – сказав Шевченко.