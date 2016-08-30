Центральний матч наступного туру Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Динамо" відбудеться у Харкові
14:10, 30 серпня 2016Футбол
302
Гра між грандами українського футболу відбудеться у п'ятницю, 9 вересня.
"Шахтар" і "Динамо" зіграють у Харкові / ФК "Шахтар"
Матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" відбудеться в Харкові на стадіоні "Металіст". Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Зустріч пройде в п'ятницю, 9 вересня. Початок матчу - о 21:00.
Спочатку матч був призначений на 10 вересня. Очікувалося, що він відбудеться на "Арені Львів".
Нагадаємо, "Шахтар" після шести турів чемпіонату України очолює турнірну таблицю, набравши максимально можливі 18 очок. "Динамо", маючи в активі 15 очок, займає другу позицію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter