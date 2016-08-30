Як проходило відкрите тренування збірної України з футболу перед стартом у кваліфікації ЧС-2018 (фоторепортаж)

Зазначимо, Україна почне відбір до ЧС-2018 з домашнього матчу проти Ісландії 5 вересня у Києві. На жаль, матч відбудеться за пустих трибун - наша збірна була покарана через поведінку українських вболівальників на матчі з Іспанією.

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Це буде перший матч української команди під керівництвом нового головного тренера Андрія Шевченка.

Окрім Ісландії Україна побореться за вихід на ЧС у відбірковій групі I з командами Косово, Туреччини, Фінляндії і Хорватії.

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Як повідомляв УНІАН, центральний захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді не зіграє за збірну України у матчі 1-го туру відбору до чемпіонату світу-2018 проти збірної Ісландії.