УЄФА запросила Реброва на форум елітних європейських тренерів

Головний тренер "Динамо" потрапив до компанії Жозе Моуріньо, Карло Анчелотті, Зінедіна Зідана та інших провідних спеціалістів Європи.

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров візьме участь у форумі топ-тренерів європейських клубів, який організований УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Форум пройде під керівництвом посла УЄФА сера Алекса Фергюсона 31 серпня в швейцарському місті Ньон. Крім Реброва участь у форумі візьмуть Карло Анчелотті ("Баварія", Німеччина), Мірча Луческу ("Зеніт", Росія), Рафаель Бенітес ("Ньюкасл", Англія), Жозе Моурінью ("Манчестер Юнайтед", Англія), Арсен Венгер ("Арсенал", Англія), Унаї Емері (ПСЖ, Франція), Луїс Енріке ("Барселона", Іспанія), Дітер Хекинг ("Вольфсбург", Німеччина), Зінедін Зідан ("Реал", Іспанія), Руй Віторія ("Бенфіка", Португалія), Массіміліано Алегрі ("Ювентус", Італія), Хейн Ванхазебрук ("Гент", Бельгія). Нагадаємо, у минулорічному форумі взяли участь колишній головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич і колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу.

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