Хачеріді не допоможе збірній України у матчі проти Ісландії

Центральний захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді не зіграє за збірну України у матчі 1-го туру відбору до чемпіонату світу-2018 проти збірної Ісландії.

Про це на прес-конференції повідомив головний тренер національної команди Андрій Шевченко, повідомляє Tribuna.com.

"Женя Хачеріді приїхав, ми були з ним на теорії, поспілкувалися, але він ще не готовий, тому залишить табір збірної", — сказав Шевченко.

Разом з тим, наставник команди пояснив, з яких причин викликав в збірну низку молодих гравців, в тому числі форвардів "Дніпра" Дениса Баланюка і Артема Довбика.

"Критерії, за якими я вибирав їх, – це рекомендації головних тренерів. Я спілкувався з ними, і за їх характеристиками запросив футболістів. Подивлюся, як вони будуть виглядати на тренуваннях, і вирішу, чи вони будуть готуватися до матчу з Ісландією. Я цим хлопцям дав шанс. Це дуже важливо", – сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Шевченко викликав на підготовчий збір до матчу відбору на ЧС-2018 проти збірної Ісландії 32 осіб.