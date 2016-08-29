"Шальке" і "Севілья" оцінюють трансфер Коноплянки в 15-20 мільйонів євро
18:31, 29 серпня 2016Футбол
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Німецька та іспанська клуби незабаром можуть почати торги за футболіста.
Коноплянка стане об'єктом торгів "Севільї" і "Шальке" / Football.ua
Німецький "Шальке" готовий придбати у "Севільї" українського півзахисника Євгена Коноплянку, повідомляє Bild.
Німецький клуб збирається запропонувати "Севільї" 15 мільйонів євро за гравця.
Разом з тим, за інформацією Diario de Sevilla, "Севілья" готова відпустити Коноплянку за 20 мільйонів євро.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що головний тренер "Севільї" Хорхе Сампаолі більше не розраховує на Євгена Коноплянку і не заперечує проти його трансферу.
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