"Шальке" і "Севілья" оцінюють трансфер Коноплянки в 15-20 мільйонів євро

Німецький "Шальке" готовий придбати у "Севільї" українського півзахисника Євгена Коноплянку, повідомляє Bild.

Німецький клуб збирається запропонувати "Севільї" 15 мільйонів євро за гравця.

Разом з тим, за інформацією Diario de Sevilla, "Севілья" готова відпустити Коноплянку за 20 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що головний тренер "Севільї" Хорхе Сампаолі більше не розраховує на Євгена Коноплянку і не заперечує проти його трансферу.