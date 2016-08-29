Головний тренер "Севільї": "У мене немає особливих претензій до Коноплянки"

Головний тренер іспанської "Севільї" Хорхе Сампаолі пояснив, чому український півзахисник Євген Коноплянка не потрапляє до основного складу команди. Слова аргентинського фахівця призводить ТСН.

"Коноплянка - відмінний футболіст, універсал. Він може грати на багатьох позиціях: і на лівому, і на правому фланзі півзахисту, і в нападі.

У мене до нього немає особливих претензій. Зараз він у хорошій фізичній формі, але щоб зрозуміти мої вимоги, йому потрібен час", – вважає Сампаолі.

Нагадаємо, Коноплянка не потрапив в заявку "Севільї" на матч 2-го туру іспанської Ла Ліги проти "Вільярреала". Разом з тим, з'явилася інформація, що Хорхе Сампаолі погодився продати футболіста в інший клуб.

Крім того, вчора українські ЗМІ повідомили, що Коноплянка переходить у німецький "Шальке".