Шевченко довикликав Ротаня у збірну України

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав на збір перед кваліфікаційним матчем з Ісландією півзахисника "Дніпра" Руслана Ротаня. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На рахунку 34-річного футболіста 88 ігор і 7 голів за збірну України. Він брав участь на всіх великих турнірах в історії национальнй команди - чемпіонат світу 2006 року, Євро-2012, Євро-2016.

Сьогодні Ротань разом з викликаними іншими гравцями прибуде у розташування національної команди - в готель "Платінум", що в селищі Козин під Києвом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шевченко викликав у збірну України 31 футболіста.