Шевченко довикликав Ротаня у збірну України
14:15, 29 серпня 2016Футбол
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Досвідчений півзахисник "Дніпра" готуватиметься до матчу відбору на ЧС-2018 проти Ісландії.
Ротань довызван в збірну / ФК "Дніпро"
Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав на збір перед кваліфікаційним матчем з Ісландією півзахисника "Дніпра" Руслана Ротаня. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
На рахунку 34-річного футболіста 88 ігор і 7 голів за збірну України. Він брав участь на всіх великих турнірах в історії национальнй команди - чемпіонат світу 2006 року, Євро-2012, Євро-2016.
Сьогодні Ротань разом з викликаними іншими гравцями прибуде у розташування національної команди - в готель "Платінум", що в селищі Козин під Києвом.
Як повідомляв УНІАН, раніше Шевченко викликав у збірну України 31 футболіста.
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