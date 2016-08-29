У ФФУ створили Федерацію футболу Криму

27 серпня в Бериславі (Херсонська область) відбулася установча конференція зі створення Федерації футболу Криму, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ).

Президентом новоствореної організації був обраний Сергій Куніцин. Віце-президентами будуть Микола Паламарчук та Дмитро Білоцерківець.

Під час конференції Куніцин заявив про плани відновлення виступів клубу "Таврія" (Сімферополь). Команда базуватиметься у Бериславі і розпочне грати на аматорському рівні.

Нагадаємо, раніше в ФФУ планували відродити "Таврію" в Херсоні, однак у зв'язку з труднощами в пошуках інвестора та виділення землі під будівництво стадіону, ініціативна група з відродження "Таврії" обрала місцем для базування клубу місто Берислав, де вже є необхідна для клубу інфраструктура.