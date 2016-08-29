Збірна України з пляжного футболу стала чемпіоном Євроліги-2016 (фото)

Про це повідомляє Київська асоціація пляжного футболу.

У вирішальному матчі команда Євгена Варениці здобула вольову перемогу, програючи в ході гри. Рахунок в матчі на 8-ій хвилині відкрив Джордан Сантос, після класного пасу п'ятою від Бельшиора.

Але наші перевернули все з ніг на голову, на початку третього періоду. На 25-ій хвилині гри наш форвард Олег Зборовський забив свій фірмовий гол бісіклетою, поборовшись на п'ятачку суперників. А через хвилину Дмитро Ведмідь вистрілив від лівої бровки, і м'яч рикошетом від піску, залетів у ворота - 2:1.

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Після цього наші гравці, ведені досвідченим воротарем Віталієм Сидоренком, вистояли під відчайдушним штурмом португальців і вперше в історії здобули чемпіонське звання Euro Beach Soccer League.

Сидоренко і був визнаний кращим голкіпером Суперфіналу в італійській Катанії. А Євген Варениця стримав слово - в інтерв'ю 2 січня цього року, головний тренер збірної України обіцяв взяти реванш у діючих чемпіонів і поквитатися за програний фінал торік.

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Попереду у нашої національної команди з пляжного футболу відбір на Чемпіонат світу-2017. Відбірковий раунд пройде також в Італії, у місті Езоло з 2 по 11 вересня цього року.