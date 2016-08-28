"Реал" і "Барселона" здобули нелегкі перемоги у чемпіонаті Іспанії

Мадридський "Реал" і "Барселона" обійшлися без втрат очок у матчах 2-го туру іспанської Ла Ліги.

Мадридцям домашню перемогу над "Сельтою" з Віго приніс гол Тоні Крооса на 81-й хвилині зустрічі. Перед цим команди обмінялися забитими голами - у "Реала" забив Альваро Мората, у галісійців - Фабіан Орельяна.

Тим часом, "Барселона" змогла обіграти на виїзді "Атлетик" з Більбао з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у грі забив у середині першого тайму Іван Ракітіч.

Також відзначимо, що фіналіст Ліги чемпіонів мадридський "Атлетіко" другий матч поспіль не зміг обіграти опонента. Цього разу перемогти команді Дієго Сімеоне не дав скромний новачок ліги Леганес, зустріч завершилася без голів - 0:0.

Реал Мадрид - Сельта - 2:1 (0:0)

Голи: Мората (60), Кроос (81) - Орельяна (67).

Леганес - Атлетіко - 0:0 (0:0)

Атлетик - Барселона - 0:1 (0:1)

Гол: Ракітіч (21).